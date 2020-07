Milano, 20 lug. (askanews) - Il noto attivista per la democrazia a Hong Kong Joshua Wong presenta la sua candidatura per candidarsi alle imminenti elezioni parlamentari della ex coloni britannica a settembre. "Speriamo di far sapere al mondo come scegliamo di non arrenderci, come abbiamo scelto di non arrenderci alla Cina", afferma Wong. Wong ha preso oltre 30.000 voti in un'indagine di voto non ufficiale. L'attivista di spicco è stato bandito l'anno scorso alle elezioni del consiglio distrettuale per l'appoggio all'autodeterminazione di Hong Kong.