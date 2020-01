Hong Kong apre il 2020 con 1 milione di persone in piazza

Hong Kong, 2 gen. (askanews) - Ad Hong Kong il 2020 è cominciato con 1 milione di persone in piazza. La manifestazione contro il governo e pro democrazia è stata accompagnata da molti momenti di tensione e di scontri con la polizia. I dimostranti hanno lanciato molotov e bloccato strade e gli agenti hanno reagito con durezza usando i lacrimogeni e spray urticanti, come mostrano queste immagini in cui a subire la reazione della polizia è un parlamentare pro democrazia.

La polizia ha annunciato di aver arrestato almeno 400 persone per le violenze che sempre più spesso si ripetono durante le manifestazioni ad Hong Kong, alla prese con una crisi politica e sociale senza precedenti che dura ormai da mesi.