Guinea, arrivati vaccini anti ebola fermati da tempesta di sabbia

Milano, 23 feb. (askanews) - Sono arrivati in Guinea i vaccini contro l'ebola, in ritardo a causa di una tempesta di sabbia che ha bloccato il volo. Dopo 24 ore l'aereo è atterrato a Conakry. A bordo del volo speciale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) 11mila dosi del vaccino per fermare il virus che è ricomparso.

Il carico ora verrà trasportato nella zona sudorientale a Nzerekore dove 5 persone sono morte di ebola. Da qui partirà la campagna vaccinale. Altre 8.700 dosi arriveranno dagli Stati Uniti nelle prossime 24 ore.

L'epidemia è la prima nella regione dopo quella che fra il 2013 e il 2016 ha ucciso 11.300 persone principalmente in Guinea, Liberia e Sierra Leone.