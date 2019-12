Guangdong: le opportunità nella Cina che più cresce

Il Guangdong è la provincia cinese più popolosa ed economicamente più rilevante: non è però ancora al primo posto nell'attenzione delle imprese italiane, in quanto soffre il ruolo storico di hub commerciale della vicina Hong Kong e la più immediata attrattività di Shanghai. Ma qualcosa si sta muovendo, mentre crescono le potenzialità di commercio, investimenti e collaborazioni nell'area trainante delle trasformazioni in corso nell'intera economia cinese. Parla la direttrice dell'ufficio Ice di Guangzhou (l'ex Canton), Cecilia Costantino.