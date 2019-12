Greta Thunberg a Torino: non fermiamoci, lottiamo per il futuro

Roma, 13 dic. (askanews) - "Dobbiamo continuare, non possiamo fermarci, non è un'opzione". Questo il monito di Greta Thunberg che dopo aver portato il suo messaggio alla COP25 di Madrid è arrivata a Torino, in piazza Castello, dove ha incitato i giovani del Friday for Future ad andare avanti nella lotta ai cambiamenti climatici.

"Non e giusto - ha detto la giovane attivista svedese - che le nuove generazioni, i giovani debbano fare tutto questo. Il loro domani non può essere dato per scontato, dipende da noi e dobbiamo lottare per il nostro futuro".

La 16enne, appena eletta da Time persona dell'anno, tempo fa aveva ritwittato delle immagini delle manifestazioni degli studenti torinesi e si è detta "contenta e orgogliosa di essere in città". Anche la sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino le ha dato il benvenuto con uno striscione e ha voluto ribadire via social "la centralità che l'emergenza climatica deve avere nel dibattito pubblico e politico".

Greta ha poi invitato i ragazzi a non abbandonare la lotta. "In meno di tre settimane saremo in una nuova decade - ha sottolineato - che sarà importantissima, perché decidera il nostro futuro. Cosa faremo nei prossimi 10 anni influenzerà le nostre vite, quelle dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ecco perché il 2020 è l'anno dell'azione".