Greta Thunberg in piazza con la mascherina "Fridays for Future"

Milano, 25 set. (askanews) - I "Fridays For Future" non si fermano. La giovane attivista svedese Greta Thunberg è scesa di nuovo in piazza con alcuni dimostranti per portare avanti la sua battaglia contro i cambiamenti climatici. A Stoccolma ha esibito slogan per il clima indossando una mascherina brandizzata "Fridays For Future".