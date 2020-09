Roma, 4 set. (askanews) - Greta Thunberg è tornata. L'attivista svedese per il clima ha manifestato davanti al parlamento del paese, nel centro di Stoccolma, con un piccolo gruppo di sostenitori dei Fridays for Future. La giovane icona per il clima ha manifestato con indosso la mascherina e tenendo l'ormai celebre cartello con la scritta in svedese "Sciopero della scuola per il clima".