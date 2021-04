Greta Thunberg dona 100.000 euro a Covax per l'equità dei vaccini

Ginevra, 19 apr. (askanews) - L'attivista per il clima Greta Thunberg ha deciso di donare 100.000 euro, tramite la propria fondazione, a favore del programma Covax dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), volto a garantire un accesso equo ai vaccini contro il Covid. La donazione è stata resa possibile grazie ai premi che la fondazione Greta Thunberg ha ricevuto per il suo sostegno all'azione sul cambiamento climatico.

"La comunità internazionale, i governi e gli svilupparori di vaccini devono fare di più per fronteggiare la tragedia che è l'ineguaglianza dei vaccini - ha detto Thunberg - abbiamo i mezzi a nostra disposizione per rimediare a questo grande squilibrio che esiste oggi nel mondo nella lotta contro il

Covid-19. Proprio come con la crisi climatica, dobbiamo aiutare

prima i più vulnerabili. Per questo sostengo l'Organizzazione mondiale della Sanità, Gavi e tutti coloro che sono coinvolti nell'iniziativa Covax, che credo offra la migliore via da seguire per garantire una vera equità vaccinale e una via d'uscita dalla pandemia".

Ad oggi, precisa l'Oms, nei paesi ricchi ha ricevuto il vaccino una persona su 4, mentre in quelli a basso reddito una su oltre 500.