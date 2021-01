Greta Thunberg diventa un francobollo in Svezia

Milano, 15 gen. (askanews) - Greta e il suo classico impermeabile giallo, in piedi a guardare l'orizzonte insieme ai gabbiani. Greta Thunberg è la protagonista di un francobollo emesso da ieri in Svezia. Un omaggio alla giovane attivista che si batte per il clima e che è stata ritratta da Hennig Trollback, autore dei disegni di una serie di cinque nuovi francobolli svedesi.