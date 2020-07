Greenpeace in azione su una gru davanti Notre Dame: Macron agisci

Roma, 9 lug. (askanews) - Sui cambiamenti climatici bisogna "agire subito, non c'è più tempo": è il messaggio di Greenpeace che ha affisso un gigantesco striscione su una gru proprio di fronte alla cattedrale di Notre-Dame, a Parigi.

Verso le 6 del mattino quattro attivisti si sono arrampicati per attaccarlo in cima a circa 80 metri d'altezza. Uno di loro è rimasto sospeso in aria con una corda mostrando un altro cartello con scritto: "Macron, Clima, Notre-Drame".

"Con questa azione, Greenpeace si rivolge direttamente a Emmanuel Macron per denunciare il suo immobilismo sul tema dei cambiamenti climatici", ha dichiarato la Ong. "Dall'inizio del suo mandato ha fatto molti grandi discorsi sull'ecologia, ma è ancora restio a perseguire una politica che sia veramente commisurata all'emergenza climatica. L'ultimo rimpasto di governo è un'ulteriore prova della mancanza di ambizione del presidente sul fronte ambientale".