Grecia, la polizia interviene per trasferire i migranti di Moria

Lesbo, 17 set. (askanews) - Queste immagini mostrano l'operazione di polizia nell'isola greca di Lesbo per trasferire migliaia di migranti dal campo di Moria, devastato da un incendio, in un altro campo d'emergenza.

Qui, dove ora restano solo le tende bruciate, vivevano 13.000 rifugiati in condizioni disastrose. Dopo il rogo migliaia di persone si erano accampate in rifugi improvvisati all'angolo delle strade e in parcheggi dei supermercati. A Medici Senza Frontiere, che ha aperto una clinica di emergenza nella zona, è stato negato l'accesso durante la notte, proprio mentre si facevano sempre più insistenti le voci sull'evacuazione.

I migranti non vogliono trasferirsi nell'altro campo perché hanno paura di rimanere bloccati ancora per mesi, in attesa che le loro richieste di asilo vengano vagliate. Il governo greco ha assicurato che la nuova struttura è una soluzione temporanea e le procedure per eventuali trasferimenti riprenderanno da lì.