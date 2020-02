Grande Muraglia assediata dal coronavirus, Xi esce con mascherina

Pechino, 10 feb. (askanews) - Persino il presidente Xi con la mascherina in un Tweet dei media locali, mentre sale la paura non solo in Cina. Ecco le immagini di Pechino, estrema periferia. Le zone rurali sono deserte in questi tempi incerti mentre l'epidemia del coronavirus spaventa il mondo intero. Oltre all'isolamento delle comunità agricole, i villaggi sono chiusi agli "estranei" nel tentativo di garantire che il nuovo coronavirus, che ha causato 910 vittime, rimanga fuori dalla Grande Muraglia. Le tombe della dinastia Ming rimangono sbarrate, fuori i turisti; le persone sono invitate a stare a casa.