Gran Bretagna di nuovo in lockdown, almeno fino a febbraio

Milano, 5 gen. (askanews) -

generiche gb e Johnson

La Gran Bretagna è di nuovo in lockdown nazionale per contenere un'ondata di casi di COVID-19 che minaccia di sopraffare il sistema sanitario prima che il programma di vaccinazione raggiunga una massa critica. Il primo ministro Boris Johnson ha annunciato un nuovo blocco nazionale che durerà almeno fino a metà febbraio.

I negozi non essenziali e il turismo rimangono chiusi, mentre le scuole primarie e secondarie si sospendono in presenza da oggi per tutti gli studenti tranne i bambini vulnerabili e quelli i cui genitori sono lavoratori chiave.

Johnson ha affermato che se il lancio del vaccino andrà come previsto e il numero di morti calerà grazie alle misure previste, dovrebbe essere possibile iniziare a uscire dal blocco entro la metà di febbraio. Tuttavia, ha esortato alla cautela sul calendario e ha invitato tutti a rispettare le regole.