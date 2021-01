Governo, Bettini: allargare subito maggioranza, altrimenti voto

Roma, 20 gen. (askanews) - "Noi vogliamo allargare questo Governo, per lavorare bene, solo con questi numeri non si può arrivare fino alla fine della legislatura. Per noi c'è questa maggioranza, il perimetro è questa maggioranza e Conte ne rappresenta la sintesi. Al di là di questo per noi ci sono le elezioni": lo ha detto Goffredo Bettini ospite de L'intervista di Maria Latella su Sky TG24.

"Se noi, dopo aver affrontato un'emergenza, non allarghiamo le forze di questo Governo - ha proseguito Bettini -, inevitabilmente andremo alle elezioni, non ci sono alternative. Non c'è un governo di destra che si possa fare, anche la destra ha chiesto le elezioni. Il percorso dei prossimi mesi mi pare molto nitido".