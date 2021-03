Gli zulu danzano per onorare l'anziano re morto per il Covid-19

Roma, 19 mar. (askanews) - Danze tradizionali e onore delle armi a Nongoma, in Sudafrica, per l'ultimo saluto del popolo Zulu al suo re Goodwill Zwelithini. Morto a 72 anni, Zwelithini ha regnato per mezzo secolo, il suo è stato il regno più lungo fra quelli dei monarchi tribali zulu. Migliaia fra danzatrici, guerrieri dei reggimenti zulu, delegati governativi, gente comune in moto e in auto, hanno onorato Zwelithini, che ha guidato il suo popolo - il più grande gruppo etnico del Sudafrica - nella fine del secolo scorso e l'inizio del nuovo, attraverso il delicato passaggio della fine dell'apartheid.

Anche il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha partecipato alle esequie: "È un giorno difficile - ha detto Ramaphosa - perché un albero enorme è caduto". Il re zulu, ha ricordato il presidente, era un "forte difensore del suo popolo", che "apprezzava la diversità", noto per il suo rispetto delle altre culture.