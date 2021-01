Gli sherpa nepalesi fanno la storia: in cima al K2 d'inverno

Milano, 19 gen. (askanews) - La vista dal K2 d'inverno. A mostrarla al mondo per la prima volta uno dei 10 alpinisti nepalesi che hanno fatto la storia riuscendo a scalare durante la stagione invernale, primi al mondo, gli oltre 8mila metri del K2, la seconda montagna più alta della Terra e la più difficile per le temperature che scendono oltre i 60 sotto zero e i venti forti.

I 10, ora tornati sani e salvi al campo base, sono quasi tutti di etnia sherpa, originari di queste terre ma di solito citati solo come guide delle spedizioni internazionali. E invece stavolta sono loro i protagonisti: erano partiti con spedizioni diverse ma hanno poi formato un nuovo gruppo per scalare la cima, che hanno raggiunto tutti insieme, aspettandosi a vicenda e cantando l'inno nepalese mentre si arrampicavano verso il picco.