Giornata internazionale disabili, sono oltre 3 mln in Italia

Milano, 3 dic. (askanews) - È oggi la Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità, istituita dal programma di azione mondiale per le persone disabili adottato nel 1982 dall'Onu.

Un'occasione per sottolineare quanto sia importante promuovere ogni singolo giorno dell'anno, i diritti e il benessere delle persone disabili, che solo in Italia sono oltre tre milioni.

Nel nostro Paese c'è sempre più attenzione per questa fascia della popolazione, come indica la nuova legge di bilancio. Come anche a livello globale.

Ma la disabilità può essere anche entusiasmo e felicità come dimostra questo video, ritwittato da Special Olympics, l'associazione sportiva internazionale che organizza ogni 4 anni i Giochi Olimpici Speciali, fondata da Eunice Kennedy Shriver negli Usa nel 1968, presieduta da Tim Shriver, con Slava Fetisov come Global Ambassador.

E anche i grandi marchi lo hanno capito. Non a caso in questi giorni Nike ha rilasciato un nuovo spot che ha fatto il giro dei social. "Ciò che ti trasporta può cambiare il gioco. Chi ti porta può cambiare il mondo. #JustDoIt". La pubblicità ha fatto discutere su Twitter, ma per molti è un inno alla vita, comunque essa sia.