Giornata dell’Europa, mano nella mano per la pace e la libertà

“Mano nella mano per la libertà, la pace e la solidarietà”. Queste le parole che presentano il video diffuso sui social dalla Commissione Europea per la Giornata dell'Europa 2021 che si celebra oggi, 9 maggio. Nel video le mani “danzano” al ritmo dell'Inno alla gioia di Beethoven, inno ufficiale dell'Unione europea. Sono tante le iniziative organizzate per celebrare questa giornata: la mappa completa degli eventi è disponibile sul sito ufficiale della Commissione e sui social con l'hashtag ufficiale #EuropaDay.“Abbiamo bisogno di un'Unione europea forte ed efficace, un'Unione Europea che sia leader globale nella transizione verso uno sviluppo sostenibile, climaticamente neutrale e trainato dal digitale” si legge nella lettera ai cittadini europei firmata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme ad altri Capi di Stato, in occasione della Giornata dell'Europa. “Occorre un'Unione Europea nella quale ci possiamo tutti identificare – scrivono ancora i leader - certi di aver fatto tutto il possibile a beneficio delle generazioni future. Insieme possiamo raggiungere quest'obiettivo”.