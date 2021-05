Germania, Steinmeier si candida per secondo mandato di presidente

Roma, 28 mag. (askanews) - Il socialdemocratico Frank-Walter Steinmeier ha annunciato la volontà di correre per un secondo mandato di presidente della Repubblica federale tedesca.

"Desidero candidarmi per un secondo mandato come presidente federale - ha affermato nel corso di una conferenza stampa - voglio accompagnare il nostro Paese nel futuro. Un futuro dopo la pandemia, un futuro dopo il Covid-19 che è finalmente in vista".

"Quando mi è stato affidato questo incarico nel febbraio 2017, ho fatto della democrazia con profonda convinzione il mio tema principale. Naturalmente non abbandonerò questa convinzione quando si tratta del mio stesso futuro", ha aggiunto.