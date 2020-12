Germania, primo vaccino con un giorno di anticipo a una 101enne

Roma, 27 dic. (askanews) - In Germania Gertrud Haase, 101 anni, è stata la prima ad essere vaccinata contro il coronavirus nel suo Paese. Vive in una casa di riposo a Halberstadt, comune della Sassonia-Anhalt, dove i responsabili hanno deciso di non perdere tempo e iniziare a vaccinare con un giorno di anticipo, riservandole il privilegio.

"All'inizio mi sono detta che non dovevo essere tra i primi. Volevo prima vedere com'era per gli altri. Ma poco dopo ho pensato: dai, lo faccio anch'io", ha raccontato.