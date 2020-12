Germania, primi a vaccinarsi over80 e dipendenti case per anziani

Roma, 18 dic. (askanews) - l ministro della sanità tedesco, Jens Spahn, ha spiegato che i primi a vaccinarsi contro il Covid-19 in Germania saranno le persone con più di 80 anni e i dipendenti delle case di riposo.

"Vorrei invitare tutti noi ad avere pazienza di fronte a questa situazione - ha detto Spahn in conferenza stampa a Berlino - Quando i Laender inizieranno le vaccinazioni probabilmente il 27 dicembre, le dosi saranno limitate e l'ordine (delle vaccinazioni) chiaramente definito. Prima le case per anziani, coloro che ci vivono e che ci lavorano, e chi ha più di 80 anni".

"La verità è che ci vorrà almeno uno o due mesi per raggiungere l'obiettivo di proteggere i più deboli per primi. Solo allora potremo pensare di allargare l'offerta un po' alla volta, nel quadro del regolamento per le vaccinazioni".