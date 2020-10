Germania fa i conti con infiltrazioni estrema destra in polizia

Roma, 6 ott. (askanews) - Sarebbero diverse centinaia i casi di agenti di estrema destra nella polizia in Germania documentati in un rapporto di prossima pubblicazione. Ma "non è un problema strutturale", garantisce il capo della polizia federale tedesca Dieter Romann.

"In base a questi dati, non posso identificare nessuna 'rete' di estrema destra all'interno della polizia federale. E guardiamo da molto vicino, agiamo in fretta, non tentenniamo. Anche le accuse dopo Minneapolis che avessimo un problema strutturale o latente di estrema destra o razzismo sono infondate", ha detto Romann, riferendosi alla città degli Usa dove la polizia ha ucciso l'afroamericano George Floyd nel maggio 2020.

La Germania deve pubblicare un rapporto molto atteso sulle infiltrazioni dell'estrema destra nelle forze di sicurezza dopo una serie di scandali che hanno coinvolto la polizia e l'esercito. Alcuni poliziotti regionali negli ultimi mesi sono stati infatti "pizzicati" mentre prendevano parte a chat dove si scambiavano immagini di propaganda neonazista, mentre una parte di un'unità delle forze speciali dell'esercito tedesco (KSK, Kommando Spezialkraefte) è stata smantellata a luglio dalla ministra della Difesa Annegrett Kramp Karrenbauer a causa della presenza di presunti elementi neo-nazisti.

A circa 300.000 agenti delle forze di sicurezza è stato chiesto di compilare in modo anonimo un questionario per il rapporto, nella speranza di rompere ciò che è stato definito un muro di omertà. Secondo i dati iniziali che vanno da gennaio 2017 a marzo 2020, rivelati a settembre dal quotidiano Die Welt, tra le file della polizia e dell'intelligence tedesche potrebbero esserci "più di 350 sospetti casi" di estremismo. Finora le autorità hanno parlato di "casi isolati".

Il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, a cui spetta il compito di rivelare il numero stimato degli agenti, tra cui polizia, ma anche intelligence o altri servizi di sicurezza, coinvolti, ha ribadito: "Ora come prima ho una fiducia illimitata nelle nostre autorità di sicurezza che stanno facendo un lavoro eccellente".