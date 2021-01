Germania, Armin Laschet è il nuovo leader della CDU

Berlino, 16 gen. (askanews) - Armin Laschet è il nuovo capo della CDU tedesca. E' stato eletto con 521 voti nel ballottaggio con Friedrich Merz che ne ha presi 466 al congresso virtuale del partito di Angela Merkel. Laschet è il governatore del popoloso Land del Nord-Reno Westfalia e sostenitore di Merkel, ed era dato in testa ai sondaggi per la successione alla cancelliera alla guida dei Cristiano democrati.

Ha battuto al secondo turno Merz, 65 anni, avvocato aziendale multimilionario nemico giurato di Merkel, in particolare sulla politica dell'immigrazione.

Il neoeletto leader della Cdu ha ringraziato per l'elezione e ha chiesto il sostegno di coloro che non hanno votato per lui.

"Voglio parlare chiaramente ma non per dividerci. Dobbiamo essere in grado di integrarci, di tenere unita la società" ha detto nel suo discorso prima del voto.

Nei giorni scorsi Laschet è stato il primo in Germania a condannare i disordini al Campidoglio americano sostenendo che Trump "ha instillato il veleno nell'anima americana".