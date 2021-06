Germania, 6 giugno urne aperte in Sassonia Anhalt, roccaforte Afd

Roma, 4 giu. (askanews) - Le elezioni regionali in programma il 6 giugno 2021 nel Land orientale della Sassonia Anhalt rappresentano "l'immagine riflessa della frammentazione politica su larga scala in Germania". Lo sostiene Sudha David-Wilp, analista del German Marshall Fund degli Stati Uniti.

"A causa della pandemia, l'Afd, il partito Alternativa per la Germania, partito di destra, è stato messo ai margini, perché il governo ha tenuto banco durante questa emergenza sanitaria e i loro temi, come la migrazione, sono stati messi in secondo piano - ha affermato in un'intervista a France Presse Sudha David Wilp - ma la Sassonia Anhalt è una roccaforte per questo partito e sarà interessante vedere quanto rimarranno popolari nella regione".

"Oltre alla tendenza di Afd di essere forte in Germania, la Sassonia Anhalt è un'immagine riflessa della frammentazione politica in Germania su larga scala. Alla fine della giornata sarà interessante vedere che tipo di coalizione ne uscirà".

"Quindi credo che la situazione sia molto aperta. Potrebbe essere che il ministro Haselhof (attuale governatore del Land) arrivi primo questa domenica e sia capace di essere governatore. Ma chissà quale tipo di coalizione riuscirà a mettere insieme per formare una maggioranza. E potremmo vedere questa azione ripetersi dopo settembre a livello federale".

Il voto in Sassonia Anhalt è l'ultimo test regionale in vista delle elezioni federali di settembre per il partito dei conservatori di Angela Merkel, l'Unione cristiano democratica (Cdu), che potrebbe ricevere una batosta dall'estrema destra Afd. Un recente sondaggio della Bild Zeitung vede Cdu e Afd competere in un serrato testa-a-testa per le elezioni di domenica nel Land orientale tedesco, con il partito anti-immigrazione che potrebbe per la prima volta vincere un voto regionale.