Gb, il premier Johnson si gode la prima pinta di birra

Wolverhampton, 19 apr. (askanews) - Il premier britannico dietro al bancone di un pub come simbolo di ripartenza e normalità. Boris Johnson a Wolverhampton, un distretto metropolitano delle dalla riapertura di pub e locali solo all'aperto in seguito all'allentamento delle misure anticovid. Il premier Johnson ha più volte sottolineato la necessità di fare attenzione e rispettare le regole nonstante i successi della campagna vaccinale. La prima pinta per BoJo, prevista per il 12 aprile, è stata rinviata ad oggi a causa del lutto nazionale per la morte del Principe Filippo.