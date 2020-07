Gb, i funerali di vera Lynn con guardie reali e l'omaggio in volo

Milano, 18 giu. (askanews) - Si sono tenuti a Ditchling, nell'East Sussex, in Inghilterra, i funerali di Vera Lynn, la cantante britannica morta il 18 giugno all'età di 103 anni. Lynn era soprannominata "la fidanzata delle forze armate" per la sua vicinanza all'esercito e per i numerosi concerti tenuti davanti alle truppe durante la Seconda guerra mondiale per tenerne alto il morale.

Al corteo funebre, accompagnato dalle guardie reali, è stato reso omaggio alla cantante anche con il volo di due caccia militari della Raf. La gente del posto, dove viveva Vera Lynn, al passaggio del feretro ha intonato la sua canzone più celebre: quel "We'll meet again" citato anche dalla regina Elisabetta II durante il suo celebre discorso nel periodo del lockdown per infondere sicurezza nella popolazione.