Gb, caos per la tempesta Dennis: inondazioni e disagi trasporti

Roma, 17 feb. (askanews) - Piogge torrenziali, inondazioni e venti forti. Il Regno Unito è alle prese con una nuova emergenza meteo, la tempesta "Dennis". Allerta per alluvioni in tutto il Paese, più di 300 gli avvisi diramati, cinque gravi in Inghilterra, nel Galles del Sud si è parlato di "potenziale pericolo per la vita".

Squadre di soccorso al lavoro per salvare le persone bloccate fuori dalle loro case in barca nel Worcestershire, dove la polizia sta cercando ancora una donna che sarebbe stata trascinata via dalla furia delle acque.

Ci sarebbe già una vittima di "Dennis": un escursionista di 42 anni trovato morto nel Nord dell'Inghilterra presumibilmente dopo una caduta a causa delle proibitive condizioni meteo. Tanti disagi nei trasporti: strade chiuse in diverse contee di Inghilterra, Galles e in alcune parti della Scozia, interruzioni anche sulle linee ferroviarie e decine di voli cancellati.