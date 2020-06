Gb, a Brixton street party finisce in rissa: 22 agenti feriti

Londra, 25 giu. (askanews) - Scene di guerriglia urbana a Londra. Ventidue agenti della polizia britannica sono rimasti feriti dopo aver tentato di interrompere una festa di strada non autorizzata a Brixton, nel sud della capitale britannica.

Due ufficiali sono stati portati in ospedale e quattro persone sono state arrestate dopo gli scontri quando la polizia è intervenuta dopo le denunce per schiamazzi e violenza durante un "evento musicale senza licenza" a Brixton, ha detto la polizia.

Le scene degli ufficiali inseguiti e dei veicoli vandalizzati sono state condivise sui social media e l'hashtag #brixton è diventato trending topic su Twitter.

Molti dei partecipanti alla festa sono stati fermati per violazione delle misure di distanziamento sociale in vigore nel Regno Unito per contenere la diffusione di coronavirus.