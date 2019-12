Gb, attacco a Loughton, ucciso un bambino di 12 anni

Milano, 3 dic. (askanews) - Un'indagine per omicidio è stata aperta dopo che un'auto ha colpito i pedoni fuori da una scuola nell'Essex, uccidendo un ragazzo di 12 anni e ferendone almeno altri 5. Il guidatore è fuggito dalla scena su un Ford argento.

Gli strani contorni dell'incidente fanno salire l'incubo terrorismo in Gran Bretagna, dove venerdì Usman Khan, ex detenuto jihadista in libertà vigilata, ha ucciso a coltellate due giovani e ferito altre tre persone prima di essere freddato sul London Bridge.