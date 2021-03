Fukushima 2011, il giorno del disastro

È l’11 marzo del 2011 quando una serie di esplosioni dà origine al terzo grande incidente nucleare della storia. Dopo quello del 1979 a Three Mile Island in Pennsylvania, e quello del 1986 a Chernobyl in Ucraina (allora Unione sovietica), questa volta la tragedia si compie nella prefettura di Fukushima, in Giappone. Una disastro nucleare non ancora superato, l'ultimo rapporto, comunicato pochi giorni prima dell'anniversario, lancia nuovamente l'allarme: i livelli di contaminazione radioattiva sono ancora alti. Ma cosa successe quel giorno e come si generò l'incidente?Per approfondire: La memoria corta di Fukushima (di S. Carrer)