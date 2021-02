Frejus bloccato, in scena la protesta degli impianti sciistici

Roma, 1 feb. (askanews) - Sfidando la neve, circa un centinaio di persone hanno manifestato all'ingresso del tunnel del Frejus, dalla parte del dipartimento francese della Savoia, per protestare contro la prolungata chiusura degli impianti sciistici nelle località francesi e per chiedere dei ristori migliori per commercianti e lavoratori stagionali. I manifestanti sostenuti dai sindacati hanno creato una barriera sull'autostrada vicino al tunnel del Frejus, bloccando l'accesso a diversi camion.