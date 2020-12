Francia, tre gendarmi uccisi in intervento per violenza domestica

Milano, 23 dic. (askanews) - Tre militari della Gendarmerie francese sono stati uccisi e un quarto ferito durante un intervento per violenza domestica in una frazione isolata vicino a Saint-Just, nel Puy-de-D me.

Arrivati sul posto dopo essere stati allertati della situazione stavano cercando di avvicinarsi ad una donna che si era rifugiata sul tetto di una casa quando l'omicida, un 48enne, ha cominciato a sparare. Ha colpito prima un militare, poi ha appiccato fuoco alla casa, andata distrutta e ha sparato ancora ferendone a morte altri due. Infine è riuscito a scappare, ma è stato ritrovato morto in mattinata; secondo il quotidiano francese "Le Monde" si sarebbe suicidato nella sua macchina.

La donna si è salvata. I militari uccisi avevano 21, 47 e 35 anni.