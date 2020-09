Francia, polemica sul maestro tatuato: con me imparano tolleranza

Parigi, 23 set. (askanews) - Sylvain Helaine è l'uomo più tatuato di Francia e di mestiere fa l'insegnante. I disegni occupano ogni centimetro della sua pelle, lingua e occhi compresi. Ha 35 anni, si tatua da quando ne ha 27 e il suo aspetto ha fatto scattare la protesta di un gruppo di genitori. Ora gli è stato chiesto di non insegnare nelle scuole dell'infanzia ma solo ai bambini più grandi, perché i piccoli potrebbero essere impressionabili. Lui ha accettato la richiesta, ma non è d'accordo.

"All'inizio quando mi sono fatto tatuare, l'ho fatto egoisticamente, ho pensato a me e non al resto. Poi mi sono reso conto che i bambini che mi vedono imparano molto sulla tolleranza e sul rispetto degli altri. Può essere che da grandi non diventino razzisti, omofobi, che non guardino i disabili come dei freak. Penso che sia positivo".

Molti dei suoi ex e attuali studenti sono d'accordo con lui.

"Io penso che sia inquietante fermarsi all'aspetto fisico, ancor di più se lo fanno dei genitori", dice questo ragazzo.

"In classe mi sono detto: se io mi facessi un tatuaggio di certo non diventerei cattivo. Un tatuaggio non cambia il carattere e il comportamento", aggiunge un altro.

E così Helaine, che ha anche il nome d'arte Freaky Hoody, continua a insegnare e a tatuarsi, le sue due passioni. Finito lo spazio sul corpo ora fa tatuaggi nuovi sopra a quelli vecchi: per quando avrò 80 anni sarò tutto colorato di nero, ha sentenziato.