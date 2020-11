Francia, folla in centro Parigi contro legge "sicurezza globale"

Parigi, 28 nov. (askanews) - Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Parigi, sfilando da piazza de La Republique a piazza de la Bastille, per manifestare contro la "legge per la sicurezza globale" e la sua norma di punta che prevede di restringere le possibilità di filmare le forze dell'ordine. La folla ha protestato anche contro "la violenza della polizia" e il razzismo.

In una Francia che sta uscendo dal secondo lockdown fanno impressione le immagini delle piazze piene e del fiume di persone che hanno marciato contro il testo proposto dal governo.

La manifestazione è stata inizialmente pacifica, ma verso piazza de la Bastille si sono verificati scontri tra la polizia e i militanti anti-fascisti, scrive Le Figaro. La polizia ha lanciato lacrimogeni contro giovani in abiti neri che hanno lanciato proiettili e rovesciato una camionetta.