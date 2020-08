Francia, festa allo zoo per il leone marino Naya e un baby puma

Roma, 27 ago. (askanews) - Muove i primi passi davanti ai visitatori dello zoo di Vincennes, vicino a Parigi, il tenero leone marino nato un mese fa. Si chiama Naya e corre dalla sua mamma e si butta in acqua un po' timorosa per il suo primo spettacolo davanti al pubblico. Nello stesso zoo si festeggia anche la nascita di un piccolo puma che ancora resta attaccato alla madre per prendere il latte. Ha pochi giorni di vita ma è già una star molto fotografata da lontano.