Milano, 5 mar. (askanews) - Papa Francesco è accolto dal presidente iracheno Barham Salih nel palazzo presidenziale di Baghdad in occasione della prima visita papale in Iraq. Il Santo padre ha iniziato il suo viaggio storico nell'Iraq segnato dalla guerra, sfidando le preoccupazioni per la sicurezza e la pandemia di coronavirus per confortare una delle comunità cristiane più antiche e perseguitate al mondo.