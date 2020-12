Forza Napoli Sempre, ecco murales alla Cumana in onore Maradona

Napoli, 5 dic. (askanews) - Non c'è derby a Napoli e solo uno può essere Maradona. "Un percorso come in un film" e "un'opera di pittura bellissima". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso dell'inaugurazione del murales nella stazione della Cumana in Piazzale Tecchio dedicata al Pibe de Oro e alla storia del Napoli.

"È stata una settimana densissima di emozioni perché non nascondo, che quando ci hanno mandato il messaggio che Maradona era venuto meno, sono rimasto attonito. Sono rimasto addolorato. Sono rimasto di fronte a un mito che scompare e poi riappare con tutta la sua prepotente personalità e forza".

Il murales è molto più di un'opera dedicata a Maradona, al quale è già stato dedicato anche lo stadio San Paolo:

"Era sempre stata una mia idea cambiare la denominazione dello stadio. Quando avevamo un po' di maretta negli anni passati con il Comune e pensavamo di costruirne un altro fuori avevamo pensato di chiamarlo stadio Maradona".