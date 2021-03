Forte sisma in Grecia, gente in strada. Avvertito anche in Puglia

Roma, 3 mar. (askanews) - Un terremoto di magnitudo 6.3 ha scosso alle 11:16 del mattino la Grecia centrale nella regione a Nord di Larissa. È stato avvertito anche in Puglia.

L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Tyrnavos a una profondità di 10 chilometri: diversi i danni agli edifici. Queste immagini vengono da Dimasi, villaggio nel comune di Tyrnavos, dove sono crollati i muri di alcune abitazioni.

La gente, impaurita, si è riversata nelle strade. Al momento non risultano morti o feriti ma le autorità stanno sorvolando la zona per valutare ulteriori danni e verificare che non ci siano persone in difficoltà.

Segnalate diverse scosse di assestamento in tutta l'area: una, forte, di 5.1 si è registrata alle 11.34. Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha offerto aiuto alla Grecia. In un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias, ha detto che la Turchia è pronta a dare supporto in caso di necessità.