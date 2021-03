Floyd, al via il processo: poliziotto bianco principale imputato

Milano, 29 mar. (askanews) - La famiglia di George Floyd, il loro avvocato Ben Crump e il reverendo Al Sharpton partecipano a una veglia serale in una chiesa di Minneapolis, mentre i manifestanti si sono dati appuntamento in città a ridosso del processo contro l'agente di polizia bianco accusato di aver ucciso il 46enne, la cui morte ha dato grande impulso al movimento Black Lives Matter e ha scatenato proteste contro l'ingiustizia razziale negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Derek Chauvin, un veterano del dipartimento di polizia di Minneapolis, deve affrontare accuse di omicidio e omicidio colposo per il suo ruolo nei fatti del 25 maggio 2020, quando immobilizzò Floyd a terra tenendogli per lunghi minuti un ginocchio sul collo, presenti altri tre agenti.

Philonise Floyd, fratello di George: "Ho fede e questo caso non spezzerà mai la mia fede. Ho fede che lui (Derek Chauvin, ndr) verrà condannato", ha spiegato.

Chauvin, 44 anni, che è stato licenziato dalle forze di polizia insieme con gli altri tre colleghi coinvolti, potrebbe essere condannato fino a 40 anni di carcere se ritenuto colpevole dell'accusa più grave: omicidio di secondo grado.

Il processo si apre in giornata. Il giudice della contea di Hennepin Peter Cahill dei 15 giurati selezionati dovrebbe scartarne uno e procedere con 12 e due supplenti. La giuria di alto profilo, creata dopo due settimane di selezione, è mista non solo per genere e colore della pelle, ma anche per background economico: sei donne bianche, tre uomini neri, tre uomini bianchi, due donne meticce e una donna nera.

Il reverendo Al Sharpton: "Abbiamo almeno portato questo in tribunale. Ora vogliamo che il tribunale dimostri, se l'America è pronta a ritenere la polizia responsabile e farla pagare quando sbaglia", ha detto.

Gli ufficiali di polizia sono raramente condannati negli Stati Uniti quando vengono presentate accuse contro di loro e il processo è seguito da vicino da tutto il mondo.