"Finding Freedom", esce la biografia di Harry e Meghan

Londra, 12 ago. (askanews) - "Finding Freedom", ovvero trovare la libertà, è il titolo della biografia dedicata ad Harry e Meghan, scritta dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand, appena uscita nelle librerie del Regno Unito e che tra retroscena e gossip vuole far luce sul difficile addio della coppia alla famiglia reale. Anche se i duchi di Sussex non hanno partecipato alla stesura del libro, molti loro amici sembrano avere fornito parecchio materiale.

"Harry e Meghan hanno messo del tutto in chiaro che non sono stati intervistati per questo libro e non lo hanno autorizzato - spiega il commentatore reale, Richard Fitzwilliams - ma leggendolo, è assolutamente impossibile che possa essere stato pubblicato senza il loro tacito consenso".

"Penso che il libro sia stato motivato in parte dal loro bisogno di presentare il loro punto di vista, anche se ufficiosamente, ma anche per la riluttanza a bruciare i legami, per esempio in assenza di critiche della Regina, il Duca di Edimburgo e il principe Carlo. Da qui il fatto che l'accordo con la famiglia reale sarà rivisto entro la fine di marzo dell'anno prossimo".

"Non ci sono critiche alla Regina in questo libro. Quello che c'è è la forte impressione che Harry e Meghan stiano profondamente controllando e siano molto spesso egoisti, che sono anche profondamente talentuosi e hanno un modo unico di comunicare con la gente e che sarebbero stati assolutamente ideali nel trattare argomenti cruciali come la diversità, il razzismo e il bisogno di una parità di genere".

Secondo il libro, che uscirà a puntate su The Times, Harry si sentiva "non protetto" dalla sua famiglia e ha messo a nudo la rottura con William e Kate.

"Ai Cambridge (William e Kate, ndr) non piacerà questo libro, non è stato scritto per questo, non c'è dubbio che Meghan e Kate hanno davvero poco in comune e non vanno molto d'accordo. Questo si è visto, e non dovrebbe essere stato, durante la messa per il Commonwealth Day, nell'Abbazia di Westminster, dove la gente ha visto entrambe le coppie mostrarsi molto distanti, qualcosa di davvero inusuale per la vita reale".

Intanto Harry e Meghan, rispettivamente 35 e 38 anni, vivono a Los Angeles e in questi giorni sono finiti sui giornali per avere denunciato alcuni paparazzi che avrebbero fotografato il figlio Archie senza permesso.