Roma, 24 feb. (askanews) - Nozze con le mascherine ai tempi del nuovo coronavirus a Bacolod, nelle Filippine, Paese in cui si sono registrati tre casi di Covid-19.

A dire sì, tutte insieme, 220 coppie vestite di bianco, che non si sono sottratte alle misure di precauzione previste dal governo, così come gli invitati. Misurazione della temperature all'arrivo e bocca e naso coperti: anche i baci sono stati "protetti" per evitare contagi.