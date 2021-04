Fico ha incontrato Grandi, Alto Commissario Onu per Rifugiati

Milano, 15 apr. (askanews) - Il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico ha incontrato Filippo Grandi, Alto Commissario per i Rifugiati delle Nazioni Unite.

"Sto effettuando una visita nella quale ho sentito molto forte l'appoggio dell'Italia per il lavoro della mia istituzione, l'Alto Commissario per i Rifugiati delle Nazioni Unite. Ho sentito anche forte l'interesse per molte delle crisi nella quali noi lavoriamo, prima di tutte la Libia che ha un interesse prevalente per le istituzioni italiane, ma anche crisi meno prossime: la crisi del Trigrai e del Sael, crisi che pertroppo proliferano non solo sul continente africano ma anche oltre. La mia istituzione si occupa di più di 80 milioni di rifugiati, persone che sono sospinte via dai propri Paesi e dalle proprie case. A causa di guerre, persecuzioni, discriminazioni. C'è molto appoggio, ma anche molta volontà di aiutare. Io continuerò a fare appello affichè l'Italia rimanga uno degli alleati fondamentali della mia istituzione".