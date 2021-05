Federer e De Niro insieme nello spot per il turismo in Svizzera, il video è virale 06 maggio 2021

“Roger, la Svizzera è troppo perfetta, io ho bisogno di ‘drama', di pericolo….chiama Tom Hanks”. Così in uno spot per la promozione del turismo svizzero l'attore Robert De Niro “rifiuta” l'invito del campione Roger Federer a partecipare a un film sulla Svizzera. Nell'ironico video, promosso dall'organizzazione turistica My Switzerland , De Niro si rivolge alla star del tennis (e nuovo ambasciatore del turismo svizzero) e gli spiega che, nonostante la natura incontaminata e i paesaggi assolutamente stupendi, al Paese manca il pathos – un elemento chiave della sua recitazione. Lo spot ha raccolto milioni di visualizzazioni su Youtube.