Fase 2, Danimarca e Belgio riaprono negozi e centri commerciali

Roma, 11 mag. (askanews) - Prove di ripartenza in Danimarca, dove i centri commerciali hanno alzato nuovamente le serrande, dopo due mesi di chiusura a causa del lockdown imposto dal coronavirus. Misure di sicurezza rigide, come un percorso a senso unico e il numero limitato di clienti in ogni negozio. Niente file e nessun boom di clientela, ma i danesi sono comunque contenti di poter tornare nuovamente a fare acquisti.

Sazan ha 33 anni è tra le prime cliente di questo centro commerciale a Copenaghen. "È stato bello uscire di nuovo, ci si sente bene, è bello fare shopping e vedere gente felice di uscire. È davvero positivo".

In pochi indossano le mascherine, ma le attenzioni sono davvero tante: "Sono un po' spaventata - dice questa donna, Fosia - ma penso che andrà tutto bene perché siamo davvero organizzati".

Mascherine e gel igienizzante in strada anche a Bruxelles, dove riaprono i negozi. Tanta la gente in fila, già dalla mattina presto, per le vie commerciali del centro città. Dopo il lockdown riaprono infatti i negozi considerati "non essenziali", nel rigoroso rispetto delle misure di contenimento.

Quentin Heut è presidente dell'Associazione dei commercianti Shopera: "Abbiamo diviso la Rue Neuve in due, con due flussi: un flusso nord-sud per evitare incroci. Abbiamo organizzato la distribuzione di gel igienizzanti in tutte le strade adiacenti, per permettere alle persone di lavarsi le mani quando vanno e vengono. Abbiamo anche messo delle strisce colorate a terra".

"Tutti sono felici di essere tornati al lavoro. Qualche timore? No, perché siamo preparati, i negozi hanno avuto il tempo di prepararsi, la Rue Neuve raccoglie marchi importanti, tutti hanno avuto davvero il tempo di prepararsi, e la strada pubblica, come potete vedere, anche noi siamo preparati. Il messaggio è: siamo molto sereni, ma non abbiate fretta di fare acquisti, siamo aperti, anche domani, anche la prossima settimana, non c'è fretta quindi venite in pace, e tornate se non è urgente".