Fase 2 anche per campagna elettorale Trump, avanti contro la Cina

Milano, 4 mag. (askanews) - Fase due anche per la campagna elettorale di Donald Trump che riparte con nuove e rinvigorite accuse alla Cina. Il presidente degli Stati Uniti, dopo aver subito una significativa flessione nei sondaggi ed essersi lamentato di essere rimasto chiuso alla Casa Bianca per troppo tempo, ha fatto ripartire la macchina elettorale.

Trump per settimane aveva continuato a chiamare il Covid 19 "virus cinese". Ora ritrova il nemico abituale che riemerge da vero protagonista nella sua dialettica. L'origine del coronavirus è stato "un terribile errore" che il dragone "non vuole ammettere", ha detto in una intervista al Lincoln Memorial con due giornalisti della Fox. E fa partire anche la promessa elettorale: "Siamo molto fiduciosi che avremo un vaccino entro la fine dell'anno".

Con lui anche il segretario di stato Mike Pompeo che twitta: "il Partito Comunista Cinese continua a bloccare l'accesso al mondo occidentale, i migliori scienziati del mondo, rifiutando di cooperare con esperti di salute mondiale, per capire esattamente cosa è successo. Questo inaccettabile durante una minaccia come la pandemia".

Più veloce del solito la replica di Pechino: l'amministrazione guidata da Donald Trump è impegnata in una "guerra propagandistica senza precedenti" e cerca di ostacolare gli sforzi globali contro la pandemia. Mentre impazza su internet il video in cui il Dragone prende in giro l'America.