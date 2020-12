Ex impianto nucleare si trasforma in villaggio di Natale drive-in

Kalkar (Germania), 14 dic. (askanews) - Un mercatino di Natale in stile drive-in è stato aperto in un ex impianto nucleare a Kalkar, nell'Ovest della Germania. I visitatori - come si vede dalle immagini riprese dall'alto da France Presse - possono girare in auto a passo d'uomo aggirando l'ex forno di raffreddamento e ammirando il villaggio di Natale con circa 300 alberi decorati e la neve artificiale, lungo un percorso di 2,5 chilometri. A causa della pandemia, i tradizionali mercatini di Natale tedeschi hanno dovuto reinventarsi per poter accogliere il pubblico in sicurezza.