Eutanasia, dalla prima legge in Olanda a oggi di Rosalba Reggio 10 aprile 2021

È il 10 aprile del 2001 quando il Senato olandese approva la legge sull'eutanasia, già passata alla camera il novembre precedente. 46 senatori votano a favore, 28 i contrari. Un voto che rende l'Olanda il primo Paese al mondo ad autorizzare l'eutanasia. Un dibattito che da allora è rimasto aperto: in Europa diversi Paesi l'hanno regolamentata, altri si sono dovuti presto confrontare con i viaggi della morte: malati terminali che lasciano il proprio Paese per finire i propri giorni dove l'eutanasia è legalizzata. Ma di che cosa si parla, quando si discute di eutanasia? Lo scopriamo in questo docu-video con Claudia Irti, docente di Diritto Privato all'Università Ca' Foscari di Venezia.