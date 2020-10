Europa travolta dal Covid 19, Francia e Germania verso lockdown

Milano, 28 ott. (askanews) - L'Europa è di nuovo travolta dal Covid 19 e le borse ne risentono mentre i principali Paesi Ue e non Ue stanno valutando restrizioni molto pesanti. In primis il governo francese che ha esplorato un nuovo blocco nazionale a partire dalla mezzanotte di giovedì, anche se si prevede più flessibilità rispetto alla chiusura di due mesi iniziata a metà marzo. Occhi puntati sul capo di stato Emmanuel Macron che terrà un discorso tv in serata.

Nel frattempo, la cancelliera tedesca Angela Merkel sta pensando a un lockdown leggero. Secondo Bild l'esecutivo vuole fornire aiuti finanziari alle imprese interessate da chiusure.

Al momento è però il Belgio considerato il peggior punto caldo d'Europa per la pandemia. Mentre il numero di casi in Svizzera è salito a livelli record questo mese, con tassi di infezione di gran lunga superiori a quelli delle vicine Germania e Italia. Anche primo ministro britannico Boris Johnson è sotto pressione per un nuovo blocco.

Domani vertice Ue a distanza. La situazione in Europa è "grave e allarmante" e il blocco deve essere più efficiente con i test, la ricerca dei contatti, i vaccini e le politiche di quarantena, ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel al quotidiano La Stampa.