Esplosione in un hangar del porto di Beirut

Una fortissima esplosione ha devastato l'area portuale di Beirut, in Libano. Nei video girati da testimoni si vede l'esplosione e poi i danni ingenti a case, auto e strade. L'area ospita depositi di materiali esplosivi e fuochi d'artificio. Non è chiaro cosa ha causato l'esplosione o che tipo di esplosivo si trovasse nei magazzini.«Ho visto una palla di fuoco e del fumo che fluttuava sopra Beirut. La gente urlava e correva, sanguinava. I balconi erano stati fatti saltare in aria dagli edifici. Il vetro dei grattacieli si è frantumato ed è caduto in strada», ha detto un testimone della Reuters.