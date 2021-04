Elisabetta II: 95 anni oggi, senza il principe Filippo

Roma, 21 apr. (askanews) - Nacque nipote del re, non si aspettava di diventare regina, è la monarca più longeva della storia britannica, 68 anni di regno, e oggi 95 anni di età. Elisabetta II li compie in silenzio, un anniversario listato a lutto per la scomparsa del consorte; i funerali del principe Filippo di Edimburgo sono stati celebrati appena sabato scorso a Windsor.

Genetliaco oscurato anche dalla pandemia, sebbene in Gran Bretagna riaprano negozi e pub dopo la massiccia campagna di vaccinazione.

In ogni caso, il 21 aprile è una data marcata da celebrazioni familiari; il regno per tradizione festeggia pubblicamente in giugno con una parata militare. L'anno scorso sospesa causa Covid.

Tempo di bilanci non solo per l'incrollabile monarca, intorno a cui si raccoglie l'amplissima famiglia, ma per il Regno Unito tutto: post Brexit, post Covid, con l'ombra della modernità che si allunga anche su Buckingham Palace. Dopo Elisabetta chi salirà al trono? E' possibile un regno del figlio Carlo supportato da William, molto più amato dalla popolazione? Ma poi i sudditi di sua maestà, in un paese sempre più multiculturale, davvero tengono tanto alla monarchia? Forse Elisabetta non è solo la monarca più longeva, ma l'ultima a rappresentare una certa Inghilterra.